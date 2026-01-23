Recoleta FC y Trinidense abren el torneo Apertura 2026

Recoleta FC y Sportivo Trinidense abren el torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Canario y el Triki disputan el primer partido de la ronda inaugural en el Ricardo Gregor de Asunción: arranca a las 18:00, hora de Paraguay, con arbitraje de Derlis Benítez y el VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Recoleta FC: un año de doble competencia

Recoleta FC afronta una temporada histórica. Además de continuar en la Primera División de Paraguay, el Canario de Jorge González está clasificado a la Copa Sudamericana 2026. El Funebrero juega un certamen continental por primera vez y por lo tanto, con la Fase Preliminar (vs. Nacional) y en caso de clasificar a fase de grupos, carga con una doblete competencia.

Sportivo Trinidense: el torneo y la Copa

Sportivo Trinidense también accedió a la Copa Sudamericana 2026, pero a diferencia del rival de turno, tiene como adversario a Olimpia (4 de marzo). El Triki de José Arrúa, que este año vuelve a disputar el clásico del Barrio Santísima Trinidad con Rubio Ñu en la División de Honor, busca sumar la mayor cantidad de puntos antes de la competencia continental.

La formación de Recoleta FC vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Pedro Ríos; Wilfrido Báez, Juan Franco, José Espínola, Junior Noguera; Kevin Parzajuk y Allan Wlk.

La formación de Sportivo Trinidense vs. Recoleta FC en la Primera División de Paraguay

Matías Dufour; Axel Cañete, César Benítez, Maximiliano Centurión, Sergio Mendoza; Tomás Rayer, Fabrizio Baruja, Brahian Leguizamón, Nicolás Manás; Fernando Romero y Pedro Zarza.