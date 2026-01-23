Fútbol
23 de enero de 2026 - 10:12

Recoleta FC y Trinidense abren el torneo Apertura 2026

Los jugadores de Sportivo Trinidense y Recoleta FC ingresan al campeo de juego para disputar un partido del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Los jugadores de Sportivo Trinidense y Recoleta FC ingresan al campeo de juego para disputar un partido del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay. Fernando Romero

Recoleta FC y Sportivo Trinidense disputan hoy el primer partido del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Canario y el Triki juegan a las 18:00, hora de nuestro país, en el Ricardo Gregor. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Por ABC Color

Recoleta FC y Sportivo Trinidense abren el torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Canario y el Triki disputan el primer partido de la ronda inaugural en el Ricardo Gregor de Asunción: arranca a las 18:00, hora de Paraguay, con arbitraje de Derlis Benítez y el VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: Comienza la temporada 2026 de la Primera División de Paraguay

Recoleta FC: un año de doble competencia

Recoleta FC afronta una temporada histórica. Además de continuar en la Primera División de Paraguay, el Canario de Jorge González está clasificado a la Copa Sudamericana 2026. El Funebrero juega un certamen continental por primera vez y por lo tanto, con la Fase Preliminar (vs. Nacional) y en caso de clasificar a fase de grupos, carga con una doblete competencia.

Brahian Ferreira, jugador de Recoleta FC, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.
Brahian Ferreira, jugador de Recoleta FC, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.

Sportivo Trinidense: el torneo y la Copa

Sportivo Trinidense también accedió a la Copa Sudamericana 2026, pero a diferencia del rival de turno, tiene como adversario a Olimpia (4 de marzo). El Triki de José Arrúa, que este año vuelve a disputar el clásico del Barrio Santísima Trinidad con Rubio Ñu en la División de Honor, busca sumar la mayor cantidad de puntos antes de la competencia continental.

Los jugadores de Sportivo Trinidense celebran un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
Los jugadores de Sportivo Trinidense celebran un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.

La formación de Recoleta FC vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Pedro Ríos; Wilfrido Báez, Juan Franco, José Espínola, Junior Noguera; Kevin Parzajuk y Allan Wlk.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: 2 de Mayo vs. Sportivo Luqueño, en el segundo duelo del día

La formación de Sportivo Trinidense vs. Recoleta FC en la Primera División de Paraguay

Matías Dufour; Axel Cañete, César Benítez, Maximiliano Centurión, Sergio Mendoza; Tomás Rayer, Fabrizio Baruja, Brahian Leguizamón, Nicolás Manás; Fernando Romero y Pedro Zarza.