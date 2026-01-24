Fútbol
24 de enero de 2026 - 13:16

A qué hora juega Nacional vs. San Lorenzo y dónde ver en vivo

Los jugadores de Nacional celebran un gol en el partido frente a General Caballero de Juan León Mallorquín por la cuarta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Nacional celebran un gol en el partido frente a General Caballero de Juan León Mallorquín por la cuarta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Nacional y San Lorenzo disputan hoy la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Nacional y San Lorenzo debutan hoy en el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Tricolor y el Rayadito juegan a las 18:00, hora de nuestro país, en el Arsenio Erico de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Nacional vs. San Lorenzo: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Perú: 16:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

El Salvador: 15:00 horas

México: 15:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas

Estados Unidos - Este: 16:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 22:00 horas

Sudáfrica: 23:00 horas

Carlos Arrúa (10), futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Carlos Arrúa (10), futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.

Nacional vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo San Lorenzo venció a Deportivo Santaní por la fecha 29 de la, División Intermedia 2025 en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.
Sportivo San Lorenzo venció a Deportivo Santaní por la fecha 29 de la, División Intermedia 2025 en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.

Nacional vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

Tigo Sports Paraguay