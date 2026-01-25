Ameliano 2-Rubio Ñu 2: Paridad en La Fortaleza

Rubio Ñu empata sobre el final

Ameliano recibió hoy en su reducto al recién ascendido Rubio Ñu, en un encuentro que arrancó de manera favorable para el equipo local, que básicamente “atropelló” a su rival.

Ni bien comenzaron las primeras acciones de juego, con mucha dinámica pero un poco desordenadas, a los 5’, los dirigidos por Nanni se adelantaron en el marcador con un gol que nació de un tiro libre de esquina muy bien ejecutado por Abel Paredes habilitando a Andrea Falabella, quien de cabeza puso el 1-0.

Posteriormente ambos se acomodaron en la cancha y el trámite del partido fue más lento. Fueron más pensantes, pero los del Pikysyry demostraron estar más “enchufados” y tuvieron incluso más chances de anotar en el arco de Franco Frágueda, pero sin suerte.

Luego se dieron dos jugadas puntuales: la primera, una clara falta del defensor Brian Blasi, sobre la línea de su área, que Derlis López consideró que no fue penal; y la segunda, una jugada en la que Frágueda comete una fuerte infracción lejos de su área y fue expulsado, pero a instancia del VAR el juez revió su postura y cambio la tarjeta roja por una amarilla, ambas decisiones muy polémicas, y con el 1-0 fueron al descanso.

La complementaria inició con el albiverde más decidido, punzante y desequilibrante. Así, a los 11’ encontró el empate 1-1 tras un extraordinario tiro libre de derecha de William Mendieta –que ingresó en el PT– que se metió al fondo de la portería de Miguel Martínez, quien sólo se lanzó para la foto, ya que nada pudo hacer.

La V azulada reaccionó y emparejó las intenciones, y a los 28’ Alex Servián recibió de Raúl Cabral –que hizo bailar a la defensa del Rubio Ñu– y remató para poner el 2-1 parcial y, finalmente, a los 34’, Pedro Báez puso la cifra final 2-2 (con una pelota por encima de Martínez), en un electrizante final.