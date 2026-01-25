Ameliano recibe a Rubio Ñu en el cierre de la ronda inaugural del Apertura 2026

Sportivo Ameliano y Rubio Ñu completan hoy la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. La “V” azulada y el Albiverde juegan a las 20:15, hora de nuestro país, en La Fortaleza del Pikysyry de Villeta: conduce Derlis López con el VAR de Zulma Quiñónez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Ameliano arranca con incómoda situación en el promedio

Bajo la continuidad de Roberto Nanni en la dirección técnica, el Sportivo Ameliano encara su quinta temporada en la Primera División, que será de máxima exigencia. Este año, la “V Azulada” centrará sus esfuerzos exclusivamente en los torneos domésticos, tras una campaña irregular que interrumpió su racha de tres participaciones consecutivas en la Copa Sudamericana. Más allá de la ausencia internacional, el equipo tiene la urgencia de sumar puntos para mejorar su incómoda posición en la tabla de promedios, una situación que lo obliga a reaccionar desde la primera fecha.

Rubio Ñu, vuelta a la élite como campeón de la Intermedia

Rubio Ñu regresa a la élite del fútbol paraguayo con el impulso de su título en la División Intermedia. El Albiverde buscará capitalizar su particular situación en el promedio ya que, al igual que el Sportivo San Lorenzo, divide por una sola temporada. Esta condición representa una ventaja estratégica frente a equipos que dividen por tres, o por dos (Recoleta FC). En cuanto a lo deportivo, el club presenta cambios profundos: Gustavo Morínigo asume la conducción técnica en reemplazo de Héctor Marecos, el artífice del ascenso, liderando una renovación importante en la base del plantel.