Cerro Porteño enfrenta a San Lorenzo y busca del primer triunfo

Cerro Porteño disputa hoy la segunda fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Ciclón enfrenta a Sportivo San Lorenzo en el Erico Galeano de Capiatá: empieza a las 20:15, hora de Paraguay, con arbitraje de Derlis Benítez y VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

San Lorenzo, de la derrota ante Nacional

Sportivo San Lorenzo busca la primera victoria en el regreso a la Primera División de Paraguay. El Rayadito de Sergio Orteman debutó en el certamen con una derrota 1-0 ante Nacional en el Arsenio Erico. Los sanlorenzanos están comprometidos a una buena campaña con el fin de no pelear por la permane4ncia en la máxima categoría en el largo plazo.

Cerro Porteño, del empate contra Libertad

Cerro Porteño también juega por el primer triunfo en la defensa del título de campeón. El Ciclón de Jorge Bava igualó 1-1 con Libertad en el debut después de un buen primer tiempo, con ventaja en el resultado, y una mala complementaria, en la que estuvo hasta cerca de perder el encuentro en La Nueva Olla. El DT uruguayo realiza cambios en el equipo.

La formación de San Lorenzo vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Federico Cristóforo; Leandro Esteche, Teodoro Paredes, Alexis Doldán, Iván Torres; Víctor Céspedes, Aldo Quiñónez, Ignacio Figueroa, Axel Galeano; Bruno Piñatares y Alex Álvarez.

La formación de Cerro Porteño vs. San Lorenzo en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Blas Riveros; Carlos Franco, Roberto Piris da Motta, Jorge Morel, Ignacio Aliseda; Juan Manuel Iturbe y Pablo Vegetti.