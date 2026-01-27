Luqueño y Nacional abren la segunda fecha en la “ciudad del ñandutí”

Sportivo Luqueño entra en acción esta tarde poniendo en marcha la segunda jornada del Torneo Apertura 2026. El conjunto Auriazul recibirá a Nacional en el estadio Luis Salinas de Itauguá. El encuentro arrancará a las 18:00 bajo la conducción arbitral de Juan Gabriel Benítez, mientras que José Armoa estará al frente del VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube

Sportivo Luqueño, por ratificar su gran inicio

Sportivo Luqueño llega tras una gran victoria de 2-1, donde remontó el marcador con dos goles en tiempo de adición frente al Sportivo 2 de Mayo, en el siempre complicado reducto de la “terraza” del país. En aquel encuentro mostró sus credenciales el atacante argentino Iván Maggi, quien fue la figura exclusiva al marcar los tantos que permitieron traer los tres puntos a la República de Luque. En esta oportunidad, oficiando de local en el terreno del 12 de Octubre de Itauguá, intentará confirmar su buen estreno ante un complicado Nacional.

Nacional, por seguir haciendo valer las grandes expectativas

Por su parte, Nacional también llega tras sumar de a tres en su estreno, luego de derrotar en casa por la mínima diferencia (1-0) al recién ascendido Sportivo San Lorenzo. La Academia, que desde esta temporada cuenta con la conducción técnica de Felipe Giménez, se presenta como uno de los candidatos a ser revelación del torneo e incluso a pelear por el título. Su gran estandarte ofensivo sigue siendo Roque Santa Cruz, quien nuevamente figura en la lista de convocados y tiene grandes chances de arrancar como titular por segunda vez consecutiva.

La formación de Sportivo Luqueño vs. Nacional en la Primera División de Paraguay

Alfredo Aguilar; Santiago Ocampos, Facundo Wiechniak, Paul Riveros y Álvaro Martínez; Sergio Díaz, Aldo Maíz, Víctor Sebastián Quintana y Lautaro Comas; Iván Maggi y Giovanni Bogado.

La formación de Nacional vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Santiago Rojas; Carlos Espínola, Alexis Cañete, Thomas Gutiérrez y Fernando Díaz; Orlando Gaona Lugo, Fabrizo Jara, Carlos Arrúa y Richard Prieto; Hugo Iván Valdez y Roque Santa Cruz.