Fútbol
27 de enero de 2026 - 13:52

A qué hora juega Luqueño vs. Nacional y dónde ver en vivo

Iván Valdez, jugador de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Sportivo San Lorenzo por la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Iván Valdez, jugador de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Sportivo San Lorenzo por la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay. SILVIO ROJAS

Spportivo Luqueño y Nacional disputan hoy la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Sportivo Luqueño y Nacional disputan hoy la segunda ronda del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Tricolor y el Auriazul, ganadores en el debut, juegan a las 18:00, hora de Paraguay, en el Luis Salinas de Itauguá. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Luqueño vs. Nacional: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Perú: 16:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

El Salvador: 15:00 horas

México: 15:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas

Estados Unidos - Este: 16:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 22:00 horas

Sudáfrica: 23:00 horas

Sportivo Luqueño vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Sportivo Luqueño vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.