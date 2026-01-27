A qué hora juega Luqueño vs. Nacional y dónde ver en vivo

Sportivo Luqueño y Nacional disputan hoy la segunda ronda del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Tricolor y el Auriazul, ganadores en el debut, juegan a las 18:00, hora de Paraguay, en el Luis Salinas de Itauguá. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Luqueño vs. Nacional: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Perú: 16:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

El Salvador: 15:00 horas

México: 15:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas

Estados Unidos - Este: 16:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 22:00 horas

Sudáfrica: 23:00 horas

Sportivo Luqueño vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Sportivo Luqueño vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.