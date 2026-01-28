Fútbol
28 de enero de 2026 - 09:13

A qué hora juega Libertad vs. Ameliano y dónde ver en vivo

Rodrigo Morínigo, futbolista de Libertad, celebra un gol en el partido frente a Cerro Porteño por la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Juan Pablo Pino

Libertad y Sportivo Ameliano disputan hoy la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Libertad y Sportivo Ameliano disputan hoy la segunda fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Gumarelo de Francisco Arce y la V Azulada de Roberto Nanni juegan a las 18:00, hora de Paraguay, en La Huerta de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Libertad vs. Sportivo Ameliano: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Perú: 16:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

El Salvador: 15:00 horas

México: 15:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas

Estados Unidos - Este: 16:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 22:00 horas

Sudáfrica: 23:00 horas

Ignacio Aliseda, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Libertad por la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.


Libertad vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Alex Servián (32), futbolista de Sportivo Ameliano, celebra un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.


Libertad vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.