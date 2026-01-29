Trinidense y Guaraní se enfrentan con la necesidad del primer triunfo en el torneo

El Sportivo Trinidense y Guaraní se verán las caras en el marco de la segunda fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El duelo entre la “Cruz Amarilla” y el “Legendario” está programado para las 18:00, hora de Paraguay, y tendrá como escenario el estadio Martín Torres, ubicado en el barrio Santísima Trinidad de Asunción. La dirección arbitral estará a cargo de Alipio Colmán, quien contará con el respaldo de Carlos Figueredo en el VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Trinidense, por el primer triunfo luego de puntuar en el estreno

El Sportivo Trinidense se encuentra actualmente en la búsqueda de su primera victoria de la temporada. La “Cruz Amarilla”, bajo la dirección técnica de José Arrúa, se prepara para jugar por primera vez en su estadio en este certamen. Cabe recordar que su debut en la competición se saldó con un empate de 1-1 frente a Recoleta FC, un encuentro disputado sobre la superficie artificial del Independiente de Campo Grande. Dicho escenario generó un notable malestar en el cuerpo técnico del “Triqui”, debido a la combinación adversa entre el calor extremo y el césped sintético.

Guaraní, por la recuperación tras el debut adverso

Por su parte, Guaraní llega con la firme obligación de sumar de a tres puntos tras un inicio de torneo adverso, marcado por su derrota frente a Olimpia en una nueva edición del “clásico más añejo” del fútbol paraguayo. En aquel encuentro, el “Legendario”, dirigido por Víctor Ceferino Bernay, sufrió la sensible baja del guardameta Aldo Pérez, quien aparentemente quedará fuera por lo que resta del campeonato. Ante esta situación, la portería será custodiada por Gaspar Servio, quien recupera la titularidad después de casi diez meses de inactividad tras haber superado una lesión ligamentaria.

La formación de Sportivo Trinidense vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Matías Dufour; Axel Cañete, Maximiliano Centurión, César Benítez y Sergio Mendoza; Tomás Rayer, Luis de la Cruz, Gustavo Viera y Pedro Zarza; Néstor Camacho y Fernando Romero.

La formación de Guaraní vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Gaspar Servio; Alcides Barbote, Imanol Sergovia, Sebastián Zaracho y Alexandro Maidana; Agustín Manzur, Luis Martínez Soto y Matías López; Cesar Miño, Iván Ramírez Ferreira y Derlis Rodríguez.