Rubio Ñu y Recoleta FC completan la segunda fecha en Santísima Trinidad

Rubio Ñu y Recoleta FC serán los encargados de cerrar la segunda fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El enfrentamiento entre el “Albiverde” y el “Canario” está fijado para las 20:15, hora de Paraguay, y se llevará a cabo en el estadio La Arboleda, situado en el histórico barrio Santísima Trinidad de Asunción. La conducción del encuentro estará bajo la responsabilidad del árbitro Blas Romero, quien contará con el apoyo de Édgar Galeano desde la cabina del VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Rubio Ñu, por el primer triunfo en su retorno a la élite

Como uno de los equipos recién ascendidos de la temporada, Rubio Ñu sale en busca de su primera victoria en este retorno a la máxima categoría, división en la que vuelve a militar tras ocho años de ausencia. El elenco “albiverde”, bajo la dirección técnica de Gustavo Morínigo, llega tras haber sumado un punto en su estreno como visitante frente a Sportivo Ameliano, con el que igualó 1-1 en el siempre complicado reducto de la Fortaleza del Pikysry de Villeta.

Guaraní, por empezar a puntuar

Por su parte, Recoleta FC, que afronta su segunda campaña consecutiva en la máxima categoría, llega también con la misión de registrar su primera victoria en el certamen. El conjunto “canario”, dirigido técnicamente por Jorge González Frutos, no logró imponerse en su debut disputado en la superficie sintética del club Independiente de Campo Grande. En dicho escenario, donde ejerce su localía, el equipo terminó igualando 1-1 frente a Sportivo Trinidense.

La formación de Rubio Ñu vs. Recoleta FC en la Primera División de Paraguay

Franco Frágueda; Rodi Ferreira, Brian Blasi, Javier Vallejos y Rodrigo Alborno; Elías Sarquis, Fernando “Chapa” Martínez, Rodrigo Rojas yWilliam Mendieta; Pedro Báez yLucas Montiel.

La formación de Recoleta FC vs. Rubio Ñu en la Primera División de Paraguay

Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón y Pedro Ríos; Wilfrido Báez, Juan Alexander Franco, José Antonio Espínola y Junior Noguera; Juan José Falcón y Allan Wlk Duré.