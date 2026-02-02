Fútbol
02 de febrero de 2026 - 13:10

A qué hora juega Recoleta FC vs. Libertad y dónde ver hoy en vivo

Hugo Fernández, jugador de Libertad, disputa el balón en un partido frente a Sportivo Ameliano por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Hugo Fernández, jugador de Libertad, disputa el balón en un partido frente a Sportivo Ameliano por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.Silvio Rojas, ABC Color

Recoleta FC y Libertad disputan hoy la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Recoleta FC y Libertad disputan hoy la tercera fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Canario de Jorge González y el Gumarelo de Francisco Arce juegan en el césped sintético del Ricardo Gregor de Asunción: comienza a las 18:00, hora de Paraguay, y transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Recoleta FC vs. Libertad: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 18:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Perú: 16:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

El Salvador: 15:00 horas

México: 15:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas

Estados Unidos - Este: 16:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 22:00 horas

Sudáfrica: 23:00 horas

Los futbolistas de Recoleta FC (amarillo) y Sportivo Trinidense disputan el balón en un partido por la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay.
Los futbolistas de Recoleta FC (amarillo) y Sportivo Trinidense disputan el balón en un partido por la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay.

Recoleta FC vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Los jugadores de Libertad festejan un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Libertad festejan un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.

Recoleta FC vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.