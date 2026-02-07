El “clásico de Trinidad” abre la jornada sabatina en La Arboleda

La jornada sabatina de la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División paraguaya inicia con el duelo más esperado del barrio Santísima Trinidad: el clásico entre Rubio Ñu y Sportivo Trinidense. El “Albiverde” y la “Cruz Amarilla” se verán las caras a las 18:30 (hora paraguaya) en el estadio La Arboleda de Asunción. La conducción arbitral del encuentro estará bajo la responsabilidad de David Ojeda, quien contará con el respaldo de Ulises Mereles en la cabina del VAR para el análisis de las jugadas tecnológicas. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Rubio Ñu, por seguir con la paternidad

Tras nueve años de ausencia en la máxima categoría, Rubio Ñu afronta esta jornada con la urgencia de conseguir su primer triunfo en el torneo. El conjunto Albiverde, dirigido por Gustavo Morínigo, busca no solo escalar posiciones, sino también abandonar la zona crítica de la tabla de promedios, donde actualmente se encuentra comprometido junto al otro recién ascendido, Sportivo San Lorenzo.

El camino del equipo en su regreso a la élite comenzó con dos empates ante Sportivo Ameliano y Recoleta FC; sin embargo, la reciente goleada sufrida frente a Guaraní en la tercera fecha ha incrementado la presión por sumar de a tres. Para lograrlo, Rubio Ñu apelará a su historial favorable frente al Sportivo Trinidense, rival contra el cual mantiene un invicto de ocho partidos en Primera División, con un saldo de cuatro victorias y cuatro empates.

Trinidense y la misión romper el historial

Por otro lado, el Sportivo Trinidense llega con la firme intención de inaugurar su casillero de victorias en este certamen. Bajo la dirección técnica de José Gabriel Arrúa, la “Cruz Amarilla” atraviesa una situación idéntica a la de su eterno rival de barrio: tras debutar con dos empates frente a Recoleta FC y Guaraní, el equipo viene de sufrir un traspié ante Olimpia en la tercera jornada.

Este encuentro representa una oportunidad vital para recompensar el apoyo de la hinchada, que ayer se hizo sentir en el estadio Martín Torres con un emotivo “banderazo”. Con ese impulso anímico, los jugadores buscarán una cita con la historia: obtener el triunfo necesario para escalar en la tabla y, finalmente, romper la hegemonía que mantiene Rubio Ñu en los enfrentamientos entre sí.

Antecedentes de los enfrentamientos entre Rubio Ñu y Sportivo Trinidense

La formación de Rubio Ñu vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Tomás Canteros; Rodi Ferreira, Brian Blasi, Jorge González Vázquez y Rodrigo Alborno; Juan José Giménez, Rodrigo Rojas, Ángel Cardozo Lucena y William Mendieta; César Villagra y Lucas Montiel.

La formación de Sportivo Trinidense vs. Rubio Ñu en la Primera División de Paraguay

Matías Dufour ; César Benítez, Maximiliano Centurión, Agustín da Silveira y Diego Melgarejo; Tomás Rayer, Luis de la Cruz, Gustavo Viera y Pedro Zarza; Néstor Camacho y Fernando Romero