Fútbol
07 de febrero de 2026 - 13:14

A qué hora juega Rubio Ñu vs. Trinidense y dónde ver en vivo

Los jugadores de Rubio Ñu celebran un gol en el partido frente a Recoleta FC por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Rubio Ñu celebran un gol en el partido frente a Recoleta FC por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.Pedro Gonzalez

Rubio Ñu y Sportivo Trinidense disputan hoy el clásico del Barrio Santísima Trinidad por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Rubio Ñu y Sportivo Trinidense disputan hoy el clásico de Santísima Trinidad por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Albiverde de Gustavo Morínigo y el Triki de José Arrúa juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en La Arboleda de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Rubio Ñu vs. Sportivo Trinidense: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Juan José Giménez (i), futbolista de Rubio Ñu, disputa el balón en un partido frente a Recoleta FC por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.
Juan José Giménez (i), futbolista de Rubio Ñu, disputa el balón en un partido frente a Recoleta FC por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.

Rubio Ñu vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Los futbolistas de Recoleta FC (amarillo) y Sportivo Trinidense disputan el balón en un partido por la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay.
Los futbolistas de Recoleta FC (amarillo) y Sportivo Trinidense disputan el balón en un partido por la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay.

Rubio Ñu vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.