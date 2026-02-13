Luqueño corta su mala racha con triunfo ante Recoleta FC

El “Auriazul” aprovechó sus momentos

Inicio con la presión de Luqueño, que por esa vía encontró el gol, tras una presión alta de Quintana ante el intento de salida por abajo de Recoleta, que derivó en la infracción desesperada de Echeguren. Del tiro libre se encargó Bogado, este buscó el poste izquierdo de Ferreira, quien quiso acompañar la trayectoria de la ejecución que cambió su rumbo por el desvío en la barrera que descolocó al portero “canario”.

Ese tanto permitió que el equipo auriazul maneje mejor el trámite. Pasado el cuarto de hora, contó con una clara oportunidad en un contragolpe de tres contra dos encabezado por Bogado; este prolongó el avance para Maggi, quien pecó de egoísta al optar por la definición personal pese a tener el ángulo cerrado. Su remate fue tapado por Ferreira, mientras Pereira aguardaba el pase sin oposición en la boca del arco.

Llegando a la media hora de partido, el elenco de Lucas Barrios recurrió a la pelota quieta para volver a estar cerca de duplicar la ventaja, mediante un córner ejecutado por Bogado, que cayó al borde del punto penal, donde Riveros logró conectar con un cabezazo que tenía destino de red; sin embargo, Ferreira, con una gran volada, logró impedir que el esférico ingresara en su ángulo superior derecho.

Iniciada la complementaria, el “Canario” se volcó al ataque en busca de la paridad, que llegó con el tanto nacido de una recuperación de Echeguren, quien activó la réplica por la banda en una acción donde los auriazules reclamaron que el balón había traspuesto la línea de cal. Pese a las protestas, Báez ganó la línea de fondo y envió un centro rasante que Noguera terminó empujando con la portería a su merced.

Buscando aprovechar su momento, Recoleta adelantó líneas en pos del tanto triunfal, pero en un descuido recuperó Quintana y propició un contraataque que tomó mal parado al “Canario”. Con solo dos hombres en defensa, la réplica fue comandada por Bogado, quien al borde del área le cedió el balón a Maggi. Esta vez, el delantero resolvió con pericia con una definición colocada al poste izquierdo de Ferreira. Con la ventaja recuperada, el Auriazul supo manejar el trámite, pese a que el encuentro se tornó de ida y vuelta en varios tramos debido a la urgencia recoletana.