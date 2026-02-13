Guaraní fue implacable y hunde más a San Lorenzo

El Rayadito sigue sin encontrar el rumbo

Si bien Guaraní derrotó 3-1 a San Lorenzo, los goles que sentenciaron el triunfo aurinegro llegaron recién en el tramo final del encuentro.

Lea más: Rubén Lezcano tiene acordada su llegada a Olimpia

El Rayadito, con Julio César Cáceres debutando en el banco, estuvo muy cerca de sumar su primer punto e incluso tuvo la chance de pasar al frente mediante un penal, que fue desperdiciado por Héctor Villamayor tras la notable intervención del arquero Gaspar Servio.

Ese episodio marcó un punto de inflexión que no favoreció al Santo, que continúa extraviado en el certamen y acumuló su quinta derrota consecutiva.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El arranque del partido fue dinámico, con situaciones para ambos elencos. A los 35 minutos llegó la primera emoción: un centro preciso de Maidana fue desviado de cabeza por Llano, obligando al portero rayadito Cristóforo a una gran intervención para desviar el balón.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Atento al rebote apareció el juvenil de Guaraní, César Miño, quien empujó el balón para decretar el 1-0.

Cerca del final de la etapa inicial, un descuido en un tiro de esquina provocó la reacción de San Lorenzo: centro de Héctor Villamayor y cabezazo limpio de Bruno Piñatares para establecer la igualdad 1-1.

Ya en la segunda mitad, el Santo se animó más y encontró un penal tras el aviso del VAR por un claro agarrón del zaguero de Guaraní, Pérez, al lateral Esteche, una de esas infracciones que se han vuelto habituales en las últimas fechas. El mensaje del arbitraje es claro: al mínimo contacto dentro del área se sanciona la pena máxima.

Héctor Villamayor tuvo en sus pies la oportunidad de poner en ventaja a San Lorenzo, pero se topó con la astucia del arquero Gaspar Servio, que adivinó la dirección del remate y desvió el disparo para mantener la igualdad.

Bernay realizó variantes clave en el desarrollo: el ingreso de Iván Ramírez le aportó potencia y velocidad al ataque, mientras que la inclusión de Fernando Fernández dio mayor claridad en la definición de las jugadas.

Luego llegó el golpe decisivo: Diego Fernández marcó el 2-1 tras una acción por izquierda que terminó en un centro rasante imposible de despejar. El tercero fue obra de Derlis Rodríguez, quien definió con clase, colocando el balón para sellar el marcador definitivo a favor del Aborigen.