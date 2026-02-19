Nacional se frena en su recinto y pone en peligro el liderazgo de la clasificación

Partido entretenido, que cualquiera lo pudo ganar

El primer tiempo resultó deslucido, con un protagonismo compartido pero totalmente estéril, sin acciones reales de peligro en las áreas. Nacional intentó imponer su habitual intensidad, pero dependió en exceso del factor diferencial de Josué, quien en principio no logró entrar en sintonía frente a un rival que supo imponer su reconocida incomodidad.

Pese a la carencia de acciones de riesgo, lo valorable fue que ninguno traicionó su estilo; ambos intentaron tejer avances mediante la tenencia de balón a ras del suelo, sin recurrir a los envíos largos para saltar líneas. Quizás se esperaba un trámite más vibrante en las áreas, considerando que se enfrentaban el puntero y el que tenía la chance de asaltar la cima de la clasificación

La complementaria inició bajo la misma tónica: la ‘V’ azulada mantenía bajo control al dueño de casa, defendiéndose con el balón. Entretanto, Nacional dejaba en evidencia que sus esperanzas de desequilibrio dependían de la impronta de Josué, el único que intentó ‘tomar la lanza’ para marcar la diferencia, pero las acciones que gestó no encontraron eco en sus compañeros.

Nacional encontró el tanto la apertura tras un error en la salida de Jacquet, quien intentó salir desde abajo, pero Gaona Lugo presionó y se llevó el esférico —con el brazo pegado al cuerpo— ante la pasividad del defensor, quien ingenuo, quedó reclamando la supuesta mano en lugar de bloquear el posterior bombazo de Josué, que terminó incrustado en el ángulo izquierdo.

Tras ese tanto reaccionó la visita, que fue en busca del empate, que llegó en los minutos finales, en una acción que graficó su ambición, ya que se originó en una incursión ofensiva del lateral izquierdo Paredes, quien metió el centro que terminó siendo conectado de cabeza en el lado opuesto, por el otro marcador de punta, Franco, para el merecido empate.