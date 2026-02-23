Copa Libertadores: Por la clasificación a la tercera fase

El Gallo norteño, Sportivo 2 de Mayo, definirá mañana la serie contra Sporting Cristal en Perú, después del empate de local 2-2.

El desquite se disputará en el estadio Miguel Grau de El Callao, a las 21:30, con la conducción arbitral del uruguayo Andrés Matonte. Su compatriota, Leodán González, estará a cargo del VAR.

El vencedor de esta eliminatoria medirá al ganador del cruce entre Carabobo y Huachipato. En el primer enfrentamiento, celebrado en Venezuela, ganaron los anfitriones por 1-0. La serie será resuelta mañana, en Talcahuano, Chile.

El club pedrojuanino, debutante en el mayor torneo de la Conmebol, viene de brindar una gran sorpresa al dejar fuera de carrera al también incaico Alianza Lima.

El jueves entrará en acción el Legendario (Guaraní), que en el Defensores del Chaco medirá al uruguayo Juventud Las Piedras, con el que igualó sin goles en Montevideo, lo que significa una leve ventaja para el elenco aurinegro.

La revancha, fijada para las 19:00, contará con el referato del chileno Cristian Garay. El también trasandino Juan Lara tendrá la tarea de revisión de las acciones desde la cabina.

El clasificado lidiará en la instancia siguiente con el triunfador de la pulseada entre Deportivo Independiente Medellín y Liverpool de Uruguay. En el primer choque, desarrollado en la captal oriental, los visitantes se impusieron por 2-1. La eliminatoria será resuelta mañana en la capital del departamento de Antioquia.

Los que avanzan a la tercera etapa de la Libertadores y no acceden a la fase de grupos, pasan a la Copa Sudamericana.