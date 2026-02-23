Fútbol argentino: El fin de la Era Gallardo en River

El segundo pasaje del Muñeco, el DT mas ganador de la historia del club, que comenzó en agosto de 2024, fue muy distante al de una primera etapa inolvidable, donde conquistó 14 títulos en el fútbol.
Luego de tres derrotas ligueras se va de River tras el partido del jueves, contra Banfield. Los principales candidatos a tomar la posta son: Hernán Crespo, Santiago Solari y Eduardo “Chacho” Coudet.
* Programa: Hoy, 17:00: Platense-Defensa y Justicia; 19:15: San Lorenzo-Instituto, Central Córdoba (SE)-Talleres; 21:30: Belgrano-Atlético Tucumán; 22:00: Gimnasia Mendoza-Independiente;
Mañana, 17:00: Gimnasia La Plata-Rosario Central, Barracas Central-Tigre; 19:30: Vélez-Deportivo Riestra, Newell’s-Estudiantes de La Plata;
Jueves, 17:15: Sarmiento-Unión, Racing Club-Independiente Rivadavia; 19:30: River Plate-Banfield, Estudiantes (RC)-Huracán.