Intervenciones taurinas en Rubio Ñu

El Toro, Roberto Miguel Acuña, no forma parte del staff del entrenador Gustavo Eliseo Morínigo. Sin embargo, colabora con su experiencia. Rubio Ñu tiene como gerente deportivo a Miguel Pavani, mientras que Acuña es el gerente técnico.

Lea más: Rubio Ñu podó La Huerta

Desde el palco de La Huerta, Roberto utilizaba un intercomunicador para brindar algunos puntos al auxiliar Emilio González, quien de inmediato pasaba los “datos taurinos” a Morínigo para los ajustes correspondientes.

El Laureado lidiará en jueves con San Lorenzo en la Arboleda, a las 18:30, por la 7ª fecha del Apertura.