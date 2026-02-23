Fútbol
Intervenciones taurinas en Rubio Ñu

Los gerentes Miguel Pavani y Roberto Miguel Acuña, con los componentes del cuerpo técnico de Rubio Ñu, comandado por Gustavo Eliseo Morínigo.
Rubio Ñu viene de alcanzar su primera victoria de la temporada, al superar por 1-0 a Libertad, en un partido que tuvo las intervenciones de Roberto Miguel Acuña.

El Toro, Roberto Miguel Acuña, no forma parte del staff del entrenador Gustavo Eliseo Morínigo. Sin embargo, colabora con su experiencia. Rubio Ñu tiene como gerente deportivo a Miguel Pavani, mientras que Acuña es el gerente técnico.

Desde el palco de La Huerta, Roberto utilizaba un intercomunicador para brindar algunos puntos al auxiliar Emilio González, quien de inmediato pasaba los “datos taurinos” a Morínigo para los ajustes correspondientes.

El Laureado lidiará en jueves con San Lorenzo en la Arboleda, a las 18:30, por la 7ª fecha del Apertura.