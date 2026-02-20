Rubio Ñu podó La Huerta y derrotó a Libertad 1-0

Libertad, sin reacción ni rumbo

Libertad cayó 1-0 en su casa frente a Rubio Ñu y la preocupación va en aumento. El equipo dirigido por Francisco “Chiqui” Arce no encuentra respuestas ni señales de reacción para salir del momento discreto que atraviesa.

Lea más: El emotivo tributo de Guaraní a Quimil Yambay

El Gumarelo deambula sin rumbo, sin ideas claras y, lo más inquietante, sin mostrar hasta ahora indicios de mejoría.

Por su parte, Rubio Ñu, con el ajustado plantel que posee, supo resistir los embates del rival y fue eficaz en la ocasión más clara que generó para quedarse con su primer triunfo en el torneo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El partido comenzó con mayor dinamismo del lado de Rubio Ñu, que apoyado en la experiencia de Rodrigo Rojas, Cardozo Lucena, Willy Mendieta y el Chapa Martínez logró neutralizar casi por completo el mediocampo de Libertad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gumarelo mostró un funcionamiento apagado, con un Álvaro Campuzano muy lejos del nivel que había exhibido la temporada pasada, mientras que las esporádicas apariciones de Iván Franco no aportaron peso ofensivo.

A eso se sumó el flojo desempeño de Hugo Martínez, quien en otro momento llegó a ser citado a la selección por su despliegue, pero que hoy no muestra ni rastros de aquella versión.

Ni siquiera la presencia en el estadio del seleccionador nacional, Gustavo Alfaro, sirvió como estímulo para una mejora individual o colectiva. Tampoco gravitó Lorenzo Melgarejo, más enfocado en la fricción y la entrega que en generar juego claro, mérito también del trabajo sólido de Blasi y Vallejos, firmes en la zaga central ñuense, que sostuvieron el orden y frustraron cada intento del local.

Cuando parecía que finalizaba sin goles el encuentro vino una jugada sorpresiva por la izquierda de Carlos Giménez quien cruzó un centro al área para que solo aparezca Estiven Pérez, ante la desatención defensiva, logra sacar un remate potente y preciso para establecer el único gol del partido y sentenciar otra derrota de Libertad y el primer triunfo ñuense.