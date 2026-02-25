Fútbol
25 de febrero de 2026 - 13:29

A qué hora juega Trinidense vs. Luqueño y dónde ver hoy en vivo

Los futbolistas de Sportivo Luqueño celebran un gol en el partido frente a Nacional por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Los futbolistas de Sportivo Luqueño celebran un gol en el partido frente a Nacional por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Sportivo Trinidense y Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 7 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Sportivo Trinidense y Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 7 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Triki y el Auriazul juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el Luis Salinas de Itauguá. Conduce David Ojeda con VAR de José Méndez.

Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Imagen sin descripción

Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports 3

Tigo Star: Tigo Sports 3, canal 102

Los futbolistas del Sportivo Luqueño celebran un gol en el partido ante Guaraní por la sexta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.
Los futbolistas del Sportivo Luqueño celebran un gol en el partido ante Guaraní por la sexta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.

Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.