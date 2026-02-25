A qué hora juega Trinidense vs. Luqueño y dónde ver hoy en vivo

Sportivo Trinidense y Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 7 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Triki y el Auriazul juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el Luis Salinas de Itauguá. Conduce David Ojeda con VAR de José Méndez.
Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 20:30 horas
Argentina: 20:30 horas
Brasil: 20:30 horas
Uruguay: 20:30 horas
Chile: 20:30 horas
Ecuador: 18:30 horas
Colombia: 18:30 horas
Perú: 18:30 horas
Venezuela: 19:30 horas
Bolivia: 19:30 horas
El Salvador: 17:30 horas
México: 17:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas
Estados Unidos - Este: 18:30 horas
Inglaterra: 23:30 horas
España: 00:30 horas
Bélgica: 00:30 horas
Marruecos: 00:30 horas
Sudáfrica: 01:30 horas
Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports 3
Tigo Star: Tigo Sports 3, canal 102
Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.