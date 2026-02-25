A qué hora juega Trinidense vs. Luqueño y dónde ver hoy en vivo

Sportivo Trinidense y Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 7 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Triki y el Auriazul juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el Luis Salinas de Itauguá. Conduce David Ojeda con VAR de José Méndez.

Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports 3

Tigo Star: Tigo Sports 3, canal 102

Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.