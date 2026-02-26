Apertura #7: Doble propuesta capitalina

Rubio Ñu y Sportivo San Lorenzo lidiarán en La Arboleda de Santísima Trinidad, a las 18:30.

Recoleta FC y Nacional medirán fuerzas en el estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande, a las 20:30.

En el duelo de primer turno, los recién ascendidos pugnarán por puntos trascendentales para el promedio, ya que se encuentran en la zona roja.

El Laureado viene de lograr su primera victoria del año, contra Libertad, mientras que el Rayadito llega después de sumar su primer punto en el certamen, frente a Trinidense.

De fondo lidiarán dos conjuntos de buena campaña. El Canario buscará imprimir su juego dinámico sobre el césped sintético contra un rival que tiene le misión de seguir peleando arriba.

Un problema con el que tropiezan los elencos guarda relación con la acumulación de los juveniles. En ese sentido, la Academia marcha en la última posición, por lo que Felipe Giménez deberá incluir a los chicos, aunque no necesariamente deben ser titulares.