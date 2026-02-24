Fútbol
Juan Gabriel actuará en el clásico blanco y negro

Juan Gabriel Benítez Mareco dirigirá el partido entre Olimpia y Libertad, en Sajonia.
Juan Gabriel Benítez fue designado para arbitrar este miércoles el clásico blanco y negro entre Libertad y Olimpia, a disputarse en el Defensores del Chaco, a las 20:30, por la séptima ronda del campeonato Apertura.

Las autoridades referiles nominadas para un nuevo capítulo del primer campeonato liguero de la temporada 2026 son las siguientes:

Miércoles 25

Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño

Estadio: Arsenio Erico.

Horario: 18:30.

Árbitro: Blas Antonio Romero.

Asistentes: Julio Aranda y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Fernando López.

AVAR: Esteban Testta.

Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Luis Salinas.

Horario: 20:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: Héctor Balbuena.

Olimpia vs. Libertad

Estadio: Defensores del Chaco.

Horario: 20:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Derlis Benítez.

AVAR: Eduardo Britos.

Jueves 26

Rubio Ñu vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: La Arboleda.

Horario: 18:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: José Armoa.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: Christian Sosa.

Recoleta FC vs. Nacional

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 20:30.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: José Cuevas.

El duelo entre Guaraní y Sportivo 2 de Mayo quedó postergado por compromisos internacionales.