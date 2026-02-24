Juan Gabriel actuará en el clásico blanco y negro

Las autoridades referiles nominadas para un nuevo capítulo del primer campeonato liguero de la temporada 2026 son las siguientes:
Miércoles 25
Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño
Estadio: Arsenio Erico.
Horario: 18:30.
Árbitro: Blas Antonio Romero.
Asistentes: Julio Aranda y Nancy Fernández.
Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.
VAR: Fernando López.
AVAR: Esteban Testta.
Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño
Estadio: Luis Salinas.
Horario: 20:30.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.
VAR: José Natanael Méndez.
AVAR: Héctor Balbuena.
Olimpia vs. Libertad
Estadio: Defensores del Chaco.
Horario: 20:30.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: Derlis Benítez.
AVAR: Eduardo Britos.
Jueves 26
Rubio Ñu vs. Sportivo San Lorenzo
Estadio: La Arboleda.
Horario: 18:30.
Árbitro: Mario Díaz de Vivar.
Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: José Armoa.
VAR: Carlos Paul Benítez.
AVAR: Christian Sosa.
Recoleta FC vs. Nacional
Estadio: Ricardo Grégor.
Horario: 20:30.
Árbitro: Alipio Colmán.
Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: José Cuevas.
El duelo entre Guaraní y Sportivo 2 de Mayo quedó postergado por compromisos internacionales.