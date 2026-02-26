Recoleta FC y Nacional completan parcialmente la séptima ronda

Recoleta FC y Nacional completan parcialmente esta noche la séptima ronda del torneo Apertura 2026 de la Primera División del fútbol paraguayo. El “Canario” y el “Tricolor” se verán las caras a partir de las 20:30 (hora paraguaya) en el césped sintético del estadio Ricardo Grégor de Asunción. El compromiso, que promete ser determinante para la parte alta de la tabla, contará con la conducción arbitral de Alipio Colmán, quien tendrá el respaldo de Ulises Mereles desde la cabina del VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Recoleta, por escalar al segundo lugar de la clasificación

Recoleta FC llega a este compromiso tras reencontrarse con la victoria en la “Terraza” del país, donde logró un valioso triunfo a domicilio frente al Sportivo 2 de Mayo. El elenco “Canario”, bajo la dirección técnica de Jorge González Frutos, viene cumpliendo una campaña sumamente destacada en el certamen. Tal es su presente que, de conseguir los tres puntos esta noche en el campo sintético de Independiente de Campo Grande, logrará desplazar a su rival de turno, Nacional, de la segunda posición. Este resultado lo posicionaría como el inmediato perseguidor del líder Olimpia, reduciendo a solo tres unidades la distancia con el Franjeado.

Nacional, por volver a recortar distancias

Por su parte, Nacional llega a esta jornada tras haber cedido terreno en casa con un empate frente a Sportivo Ameliano, resultado que le costó el liderazgo de la clasificación en favor de Olimpia. La Academia, bajo la conducción técnica de Felipe “Gato” Giménez, tiene la imperiosa necesidad de reencontrarse con el triunfo, especialmente tras la victoria de anoche del Decano en el clásico blanco y negro ante Libertad. Este último marcador permitió que el conjunto franjeado estirara a cuatro puntos la diferencia sobre el Tricolor, que ahora buscará recortar distancias para situarse nuevamente a solo una unidad de la cúspide del certamen.

Antecedentes de los encuentros entre Recoleta FC y Nacional

La formación de Recoleta FC vs. Nacional en la Primera División de Paraguay

Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón y Pedro Ríos; Wilfrido Báez, Juan Alexander Franco, José Antonio Espínola y Junior Noguera; Aldo Walmor González y Allan Wlk Duré.

La formación de Nacional vs. Recoleta FC en la Primera División de Paraguay

Santiago Rojas; Juan Segundo Feliú, Alexis Cañete, Thomas Gutiérrez y Fernando Díaz; Alejandro Samudio, Roberto Ramírez, Fabrizio Jara y Mauricio Cabrera; Hugo Iván Valdez y Ignacio Bailone.