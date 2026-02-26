Recoleta y Nacional se pasan la mano con empate que no beneficia a ninguno

Desde el inicio, ambos equipos propusieron un juego al ras del césed (en esta caso artificial), aunque a Nacional pareció costarle la adaptación a la superficie sintética en los primeros compases. Esta situación fue aprovechada por el conjunto local, que antes del primer cuarto de hora ya ganaba por dos tantos.

La apertura del marcador llegó tras una jugada accidentada: Gutiérrez, en su intento por despejar, perdió de vista a Báez y terminó cometiéndole falta dentro del área, con una patada a la zona del glúteo. El árbitro, a instancias del VAR, sancionó la pena máxima, que Parzajuk la cambió por gol con una ejecución firme al centro del arco de Rojas, quien se había jugado sobre su costado derecho.

Apenas un minuto después, la presión alta del “Canario” surtió efecto. Cañete intentaba una salida desde el fondo, pero fue absorbido por la marca de Aldo González, quien le arrebató el esférico y enfiló la carrera hacia la portería, hasta quedar cara a cara con Rojas, a quien cometió con una definición al costado derecho del guardameta “tricolor”.

Pasado el primer cuarto de hora, Nacional encontró el descuento. Tras un balón elevado por Cáceres desde campo propio, que parecía controlado por Monzón, quien no contó con la salida del portero para hacerse con el esférico. En medio de las dudas, Samudio alcanzó a meter el pie derecho para direccionar el balón hacia la portería que quedó desguarnecida tras la falta de coordinación.

Durante gran parte del complemento, el “Canario” manejó la ventaja sin mayores sobresaltos e incluso estuvo cerca de sentenciar el pleito. Marotta contó con una chance inmejorable tras un tiro de esquina de Báez, pero su cabezazo, ejecutado con absoluta libertad en el punto penal, se marchó rozando el poste derecho de Rojas.

Sobre el final, los cambios le dieron otra intensidad a la “Academia”, que logró la paridad al ingresar al último cuarto de hora. El tanto nació de un rechazo corto de Espínola que quedó en los pies de Bailone; este sacó un zurdazo cruzado que fue desviado por Ferreira justo hacia la posición de Gaona Lugo, quien solo tuvo que empujar el balón a arco vacío.

En los instantes finales, Nacional pudo llevarse la victoria a través de Roque Santa Cruz. El experimentado delantero recibió dentro del área un pase de Samudio y, con un toque sutil, definió sobre la desesperada salida de Ferreira, pero el travesaño devolvió el esférico, y Gaona Lugo elevó el tiro en el rebote, para que el juego concluya con paridad.