Cerro Porteño 2-Recoleta FC 0: El Ciclón cumple, pero no convence

El resultado maquilla falencias

El primer tiempo fue horrible, desde el enfoque de Cerro Porteño, que tuvo el apoyo de su afición y dispuso la bandeja servida frente a un rival con equipo alternativo, consecuentemente regalado.

Recoleta fue una invitación al gol desde el principio, con errores de salida alarmantes. En la primera falla se dio un mal quite del arquero Toledo y en la continuidad de la acción fue sancionado un penal a Julio Domínguez luego de una disputa aérea con Vegetti.

El volante aurinegro despejó el balón de cabeza y su propio el rebote dio en el brazo, por lo que no era sancionable. A Díaz de Vivar lo salvó el VAR.

Los minutos pasaban y el murmullo de la afición azulgrana aumentaba. Es que el equipo no tiene variantes de juego. El único que intenta, pero que no puede solucionar los problemas solo es Iturbe.

La complementaria también marchaba floja hasta el ingreso de Aliseda. El Gordito inclinó la balanza futbolística para el local, con unos toques clasificadores.

El que rompió la paridad fue el capitán Iturbe con un toque sutil tras la asistencia de Chaparro.

El Canario quedó sin argumentos, quedando a merced del elenco anfitrión que cambió silbidos por aplauso, no por su gran rendimiento, sino por el solo hecho de estar al frente, descomprimiendo el ambiente. Es que no le sobre absolutamente nada, su propuesta es pobre.

Con un frentazo luego de un tiro libre de Cecilio, Matías Pérez estableció el 2-0 y sobre el final hasta se pudo haber configurado una goleada para Cerro, que ya hubiese sido demasiado.

No hay mucho que festejar en la “capital del sentimiento”, porque el panorama no es alentador, con un tendal de lesionados, una respuesta física deficiente y un plantel mal armado, lleno de extranjeros cuando solo pueden alistarse cuatro al mismo tiempo en el plano local. Pero como el hincha mide los resultados, todo parece estar en orden.