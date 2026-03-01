El equipo de Barrio Obrero llega a esta instancia con el agua al cuello, aunque con un ligero respiro tras vencer al Sportivo Ameliano en la jornada anterior. Aquella victoria, más necesaria que brillante, sirvió para sostener a Jorge Bava en el banquillo, luego de una racha negativa que lo puso en la cuerda floja.

La tensión en el campamento azulgrana no es casualidad: el equipo arrastraba un bache pronunciado que inició con un empate ante un alternativo Sportivo 2 de Mayo y se profundizó con caídas consecutivas frente a Nacional y en el Superclásico ante Olimpia. Hoy, con los tradicionales rivales marcando el paso en la cima, Cerro no tiene margen de error si pretende seguir siendo animador del campeonato.

En la otra vereda, la realidad de Recoleta FC es diametralmente opuesta. El “Canario” vive días históricos ante su inminente debut internacional. Por ello, el estratega Jorge González Frutos ha decidido no arriesgar absolutamente nada en su visita a la capital.

Pensando exclusivamente en el duelo a partido único de este jueves a las 19:00 en el Defensores del Chaco —donde se jugará el boleto a la fase de grupos de la Copa Sudamericana—, la visita presentará un once íntegramente alternativo. Las rotaciones alcanzarán incluso el arco, permitiendo que sus figuras principales lleguen con descanso pleno al “filtro local” que definirá su semestre internacional.

Cerro Porteño vs. Recoleta FC: minuto a minuto en vivo

19:30 Cerro Porteño con equipo confirmado

El entrenador de Cerro Porteño, Jorge Bava presentará el siguiente once para recibir la visita de Recoleta FC: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez Huertas, Lucas Quintana, Matías Pérez y Marcelo Chaparro; Carlos Franco, Robert Piris Da Motta, Cristhian Paredes y Harold Santiago Mosquera; Juan Manuel Iturbe y Pablo Vegetti.

19:30 Recoleta FC, con once definido

El conductor "Canario" Jorge González Frutos anuncia el siguiente once para visitar a Cerro Porteño: Óscar Toledo; Claudio Figueredo, Luis Cardozo, Juan Isidro Núñez y Eliezer Barreto; Fernando Galeano, Ronal Domínguez, Julio César Domínguez, Héctor López y Manuel Schupp; Richart Ortiz Páez.

19:15 Cerro Porteño recibe en La Nueva Olla a Recoleta FC, que reserva su once base

Cerro Porteño enfrenta a Recoleta FC en la continuidad de la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El “Ciclón” de Barrio Obrero y el “Canario” juegan a las 20:30, hora de nuestro país, en el estadio La Nueva Olla del populoso Barrio Obrero de Asunción.

19:00 A qué hora juega Cerro Porteño vs. Recoleta FC y dónde ver en vivo

Cerro Porteño y Recoleta FC disputan hoy la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

18:45 Apertura #8: Cerro Porteño, animado y con ventaja

Animado por su reciente victoria sobre Ameliano por 1-0, que le permitió superar una fase adversa, Cerro Porteño enfrenta esta noche en La Nueva Olla a Recoleta FC, a las 20:30, en la continuidad de la octava ronda del Apertura 2026.

18:30 La Comisión de Árbitros reconoce que el gol anulado a Cerro Porteño debió subir al marcador

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) publicó su habitual análisis de las jugadas más destacadas de la séptima fecha del Torneo Apertura. En el informe, el organismo reconoció oficialmente que se cometió un error al invalidar el tanto de Cristhian Paredes para Cerro Porteño, en una acción donde se juzgó incorrectamente una interferencia de Juan Manuel Iturbe.

18:15 Jonatan Torres: “Sabemos que necesitamos estar mucho más arriba y pelear el campeonato”

Tras reencontrarse con el gol tras más de cuatro meses, y darle el triunfo al “Ciclón” en la jornada anterior ante Sportivo Ameliano, el delantero argentino Jonatan Torres compareció ante los medios de comunicación. En la antesala del duelo ante Recoleta FC, programado para este domingo a las 20:30 en La Nueva Olla, el atacante analizó el presente azulgrana, la competencia interna y la urgencia de volver a festejar.

18:00 “Hay respaldo para Jorge Bava”, el mensaje del presidente de...

Blas Reguera aseguró que Jorge Bava tiene respaldo. El entrenador y el Ciclón están en crisis después de dos derrotas consecutivas, en las que está el superclásico del fútbol paraguayo.