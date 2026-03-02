Libertad se pasea en San Lorenzo, con aplastante goleada

Monólogo gumarelo en la “Ciudad Universitaria”

El desarrollo del encuentro mostró desde el comienzo el dominio de Libertad, que logró abrir el marcador en su primera aproximación, cortesía de Cáceres, quien de forma inexplicable interceptó dentro del área un remate lejano de Espinoza con el brazo derecho extendido; esto derivó en la sanción de la pena máxima, que Melgarejo transformó en gol, con un disparo cruzado y rasante, que terminó filtrándose por debajo de Cristóforo, a pesar de adivinar la dirección del remate.

Al superar el cuarto de hora el Gumarelo aumentó su ventaja mediante una jugada gestada por la banda izquierda. Desde la línea de fondo, Espinoza habilitó a Molinas en la frontal del área; este, con lenguaje corporal, amagó con abrir el juego hacia el otro costado, pero filtró una asistencia magistral, que encontró la irrupción sorpresiva del lateral Giménez, quien con un taco se deshizo de las coberturas de Jara y Cáceres, para definir al palo derecho de la desesperada salida de Cristóforo.

El “Rayadito” logró inquietar en un par de ocasiones a Morínigo, sin embargo, sufrió el golpe de gracia en los últimos compases de la etapa inicial. La jugada se produjo tras una descarga de Aguilar, quien luego de recibir de Benítez en la medialuna, extendió hacia Melgarejo. Este, recostado sobre la izquierda, aprovechó su perfil para sacar un potente zurdazo rasante que terminó por sentenciar el compromiso en apenas una mitad de partido.

Con la ventaja de tres, el complemento fue a ritmo de entrenamiento para el “Guma”. El cuarto gol llegó tras un tiro libre de Giménez desde la derecha que conectó Espinoza con un cabezazo esquinado. En la hora de partido las concesiones defensivas del local permitieron que Melgarejo se luzca y le ceda el gol en su rentrée a Alan Benítez, quien fue protagonista de los dos tantos restantes: primero, asistiendo a Franco para que acomodara el balón al poste derecho del portero Cristóforo; y luego, al propiciar el tanto casi involuntario de Carrizo, a quien el control se le fue largo pero terminó en el fondo de la red.