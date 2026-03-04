Trinidense-Olimpia, al todo o nada

Trinidense y Olimpia animarán en Sajonia un partido al todo o nada, con dientes apretados como se dice. El espectáculo arrancará a las 21:30.

Lea más: Olimpia, de cara a la Sudamericana

Esta es la segunda presentación de la Cruz amarilla en el evento (la primera en 2024) y la novena del Decano (2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2017, 2022, 2024 y 2026), que carga con la presión de avanzar por una serie de factores, historia, presente, arrastre, entre otros.

Los auriazules, dirigidos por José Gabriel Arrúa, pretenden dar el golpe y están en condiciones de hacerlo, por la presentación de un equipo “picante”, dinámico por la bandas.

El Decano se juega el año internacional (el rival también, pero sin el mismo apremio). En esta instancia fue apartado en 2017 por Nacional y en 2024 por Ameliano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El conjunto de Pablo “Vitamina” Sánchez viene cumpliendo una gran campaña en el torneo Apertura, con seis victorias y dos empates. Es claramente el favorito a quedarse con el triunfo, aunque tendrá que tomar recaudos defensivos para evitar errores que le cuesten la eliminación.

El vencedor asegurará seis partidos más en “La Gran Conquista” y un millonario ingreso, que es el objetivo principal de los clubes.

En caso que el duelo termine igualado al cabo del tiempo reglamentario, el mismo será definido mediante los lanzamientos desde el punto penal.