Olimpia, de cara al partido del año

El duelo de eliminación directa entre la Cruz amarilla (Trinidense, local) y Olimpia, por la primera fase de la Copa Sudamericana, se disputará en el estadio Defensores del Chaco, a las 21:30.

Si triunfa, el invicto puntero del torneo Apertura garantizará otras seis presentaciones en “La Gran Conquista”. Si pierde, quedará sin calendario internacional por lo que resta la temporada.

El más ganador del fútbol paraguayo tiene experiencias negativas en series como esta. En 2017, el Decano perdió contra Nacional y en el 2024 fue apartado por Ameliano.

Esta será la novena intervención franjeada en el segundo torneo en importancia de la Conmebol a nivel de clubes. Su “techo” es octavos de final, instancia a la que llegó en 2011 y 2015.

La motivada dotación del Expreso diseña la estrategia de la mano de Pablo “Vitamina” Sánchez, motivada por el buen andar del equipo.

Las entradas, fijadas por “Triqui” expedidas mediante Tuti, cuestan 50.000 guaraníes en Graderías, 80.000 en Plateas, 110.000 en Preferencias A, 120.000 en D, 130.000 en B, 200.000 en C y 250.000 en Vip Albirroja.

El choque será arbitrado por el chileno Piero Daniel Maza.