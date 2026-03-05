Minutaje sub 19: La Cruz amarilla marcha al frente

El reglamento del torneo Apertura 2026 establece que cada club debe totalizar 900 minutos durante todo el torneo, con la inclusión de jugadores nacidos el 1 de enero de 2007 en adelante.

El incumplimiento de la norma es penado con una multa de 1.000.000.000 de guaraníes, más la reducción de tres puntos.

Al cabo de la octava ronda, la marcha del “minutaje” se encuentra de la siguiente manera: 1- Trinidense, 590 (le quedan 310). 2- Cerro Porteño, 473 (427). 3- Olimpia, 376 (524). 4- Guaraní, 270 (630). 5- Libertad, 269 (631). 6- Rubio Ñu, 278 (622). 7- Recoleta FC, 304 (596). 8- San Lorenzo, 254 (646). 9- Ameliano, 187 (713). 10- Luqueño, 135 (765). 11- 2 de Mayo, 90 (810). 12- Nacional, 79 (821).

Guaraní y 2 de Mayo tienen un partido pendiente.