Cerro Porteño: Cupos limitados en Itauguá

El duelo del fin de semana entre Guaraní y Cerro Porteño corresponde a la novena ronda del campeonato Apertura y se desarrollará en la Ciudad del Ñandutí, a las 18:30.

La dirigencia aurinegra estableció que los hinchas azulgranas ingresen al sector Norte. La cantidad de cerristas en el coliseo será mayor, teniendo en cuenta las 100 entradas de gentileza que debe otorgar el club local al visitante, más los “camuflajeados”.

Las localidades fueron establecidas en 30.000 guaraníes para Graderías, 40.000 Plateas y 60.000 en Preferencias.

El Ciclón viene de dos triunfos seguidos, contra Ameliano y Recoleta FC, que aplacaron en cierta medida las dolorosas caídas sufridas en casa ante Nacional y Olimpia.

El técnico Jorge Bava manifestó estar firme en el cargo, aunque su continuidad no depende de él, sino de la directiva. El tiempo de permanencia en el barrio guarda directa relación con los resultados.

La campaña azulgrana comprende 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas.