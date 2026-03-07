A qué hora juega hoy Libertad vs. Luqueño y dónde ver en vivo

Libertad y Sportivo Luqueño disputan hoy la novena ronda del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Gumarelo de Francisco Arce y el Auriazul de Pedro Sarabia juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en La Huerta de Asunción. Dirige Derlis López con VAR de Mario Díaz de Vivar. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Libertad vs. Sportivo Luqueño: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 20:30 horas
Argentina: 20:30 horas
Brasil: 20:30 horas
Uruguay: 20:30 horas
Chile: 20:30 horas
Ecuador: 18:30 horas
Colombia: 18:30 horas
Perú: 18:30 horas
Venezuela: 19:30 horas
Bolivia: 19:30 horas
El Salvador: 17:30 horas
México: 17:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas
Estados Unidos - Este: 18:30 horas
Inglaterra: 23:30 horas
España: 00:30 horas
Bélgica: 00:30 horas
Marruecos: 00:30 horas
Sudáfrica: 01:30 horas
Libertad vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Libertad vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.