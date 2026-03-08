Apertura #9: Entre Trinidad y Campo Grande

En Santísima Trinidad, el Sportivo Trinidense enfrentará a Nacional, a las 18:30, en duelo entre equipos que vienen de quedar eliminados de la Copa Sudamericana.

En segundo turno, Recoleta FC y Sportivo Ameliano medirán fuerzas en el Independiente de Campo Grande, a las 20:30.

El Canario llega estimulado por el histórico paso internacional en “La Gran Conquista”, mientras que la V azulada encara el partido con la angustia de estar en la zona roja del descenso, aunque queda aún mucho camino por transitar.

La Academia afronta el choque frente a la Cruz amarilla como una auténtica final para sostener el proyecto con Felipe Giménez, autodenominado “técnico de mayor proyección” de nuestro medio, que en los choques decisivos sigue demostrando que aún tiene mucho por aprender para llegar a la calificación de estratega.

“Felipep” se muestra renuente a alistar a los juveniles, como exige el reglamento. Tal como sucedió en 2 de Mayo, deja pasar las rondas y sobre el final, deberá incluir a los chicos casi de manera desesperada, si es que continúa en el cargo, ya que a esta altura se encuentra tambaleante.