Fútbol
09 de marzo de 2026 - 15:38

A qué hora juega Recoleta FC vs. Ameliano y dónde ver en vivo

Kevin Parzajuk, futbolista de Recoleta FC, celebra un gol en el partido frente a Nacional por la séptima fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay. Gentileza

Recoleta FC y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 9 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Recoleta FC y Sportivo Ameliano cierran hoy la fecha 9 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Canario y la V Azulada juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el Ricardo Gregor de Asunción. Conduce David Ojeda con VAR de Juan Gabriel Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Recoleta FC vs. Sportivo Ameliano: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Recoleta FC vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Recoleta FC vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.