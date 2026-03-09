“Hay plata de Cerro”: la arenga de Aldo Quiñónez vs. Olimpia

Aldo Quiñónez está en el centro de la polémica por una arenga en la que menciona que “hay plata de Cerro”. El domingo, San Lorenzo rescató y celebró un punto contra Olimpia por la fecha 9 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Rayadito perdía 1-0 hasta los 87 minutos, cuando empata con el cabezazo de Luis Fernando Cáceres.

Lea más: Aldo Quiñónez habló de la polémica arenga vs. Olimpia

El resultado frenó al Decano y sumó la segunda unidad de los dirigidos por Julio César Cáceres en el campeonato. En el día después del encuentro en el Defensores del Chaco, apareció y fue viral un vídeo del calentamiento de los jugadores sanlorenzanos en la que el mediocampista y capitán del equipo hace referencia a un incentivo económico de Cerro Porteño.

“Hay un incentivo y plata de Cerro”

“Está hermoso. Hermoso es para nosotros vivir esto después de mucho. Vamos a disfrutar, pero es es una parte”, menciona Quiñónez, quien a continuación revela que “pero por otra parte, hay un incentivo de Cerro. Hay plata de Cerro. Hay plata de Cerro”, cuenta el futbolista con respecto a un supuesto estímulo del Ciclón, escolta del Franjeado a 4 puntos.

“Nosotros hoy jugamos por nosotros y por nuestras familias. Muchachos, por nosotros, por nuestras familias, que el de arriba todo lo ve. El de arriba todo lo premia. Vamos vamos”, finalizó Quiñónez antes de romper el círculo que habían creado los dirigidos por el Emperador de la entrada en calor y charla previas al choque frente al Rey de Copas.

La arenga de Aldo Quiñónez vs. Olimpia