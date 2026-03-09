Recoleta rescata un punto con un tanto en la última acción del partido

La etapa inicial se desarrolló bajo un “pacto de no agresión“, caracterizado por la ausencia total de ocasiones de peligro. En el arranque, la narrativa del juego sugirió un dominio de Recoleta, que mediante una presión alta intentó acorralar contra su propia área a Ameliano, que daba la sensación que, necesitó un lapso de adaptación para acomodarse al pasto sintético del Independiente de Campo Grande.

Una vez que la “V” azulada logró asentarse en la superficie artificial, el trámite de juego se volvió denso en la zona medular, una parcela del campo que tuvo mucho tránsito, careciendo de vuelo futbolístico, con cada intento diluyéndose entre imprecisiones y falta de profundidad, tal es así que los arqueros fueron meros espectadores de un duelo que se tornó chato.

La primera opción nítida llegó recién en la complementaria y favoreció al “Canario” de manera fortuita. Parzajuk intentó una descarga que pegó en Benítez y derivó hacia Báez, quien aprovechó el espacio para imponer su potencia y quedar cara a cara con Martínez. El atacante intentó definir con un sutil “globito” sobre el guardameta, pero este logró imponerse en el duelo individual gracias a un veloz achique para evitar la caída de su valla.

Aquella acción sacudió la modorra de Ameliano, que a través de la pelota parada comenzó a inquietar, mediante un tiro de esquina de Elvio Vera, que conectó Falabella, con un testazo en el punto penal que llevaba destino de red, pero una espectacular estirada de Ferreira impidió el festejo, con un manotazo logró desviar el esférico que buscaba el ángulo derecho.

La “V” azulada mantuvo su asedio a través de la pelota detenida y logró romper el cero mediante un tiro de esquina de Elvio Vera. El envío, pasado hacia el segundo poste, permitió que Jonathan Benítez reintrodujera el balón al corazón del área para el cabezazo del zaguero Falabella; el impacto se estrelló en el larguero, pero en el rebote apareció con olfato goleador el “Polaco” González. El otro defensor central conectó un remate pifiado pero efectivo para someter finalmente a Ferreira e inaugurar el marcador.

Pese a la ventaja, el equipo de Roberto Nanni pecó de irresoluto y no supo capitalizar las acciones que tuvo para asegurar la victoria. El castigo llegó en la última acción del partido, originada en una veloz trepada de Ferreira por la banda derecha; este ganó la línea de fondo y envió un centro rasante que encontró la definición de punta de Wilfrido Báez en el primer palo. El toque cambió la trayectoria del esférico, que ingresó junto al poste derecho de un estático Martínez para sellar una paridad que se festejó como un triunfo en las filas recoletanas.