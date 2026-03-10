La APF suspendió por un año a Mauro Antonio Caballero

Mauro Antonio Caballero fue suspendido por doce meses. “Declarar probada y tipificar la conducta del infractor Mauro Antonio Caballero dentro de los artículos 13 numeral 1) inciso d) y 23 numeral 1) inciso a) del Código de Ética de la APF, en concordancia con los artículos 7 incisos i), k) y l) del citado cuerpo legal”, reveló hoy el Tribunal de Ética de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF)

“Imponer en carácter de sanción al señor Mauro Antonio Caballero la prohibición de participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol en la categoría de formativas y escuelas de fútbol vinculadas a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) por un período de doce (12) meses”, impuso la APF, que también suspendió temporalmente la licencia de Caballero por 12 meses.

La suspensión de Mauro Antonio Caballero

Las sanciones, desde el 24 de octubre de 2025

“Ambas sanciones a ser computadas desde el 24 de octubre de 2025, fecha en la cual el sancionado ha sido suspendido preventiva y temporalmente de todas las actividades relacionadas con la APF, abarcando la determinación tanto a nivel nacional como internacional”, especificó la APF sobre Caballero, quien violó el Código de Ética en el cargo de Coordinador de Formativas de Nacional.

“El Tribunal de Ética decide que corresponde imponer la obligación al señor Mauro Antonio Caballero de participar en programas de formación en Ética y Cumplimiento con especial énfasis en jóvenes atletas, debiendo completar obligatoriamente los módulos 1, 2 y 3 del programa FIFA Guardians”, también determinó el Tribunal de Ética como parte de la sanción.

Si no es FIFA Guardians, puede participar en otro programa similar. “O cualquier otro programa equivalente en materia de prevención, protección y salvaguarda de la integridad física y mental de niños, niñas y adolescentes, aprobado por la Oficial de Salvaguarda de la APF, todo ello sostenido en el artículo 7 incisos i), k) y l) del Código de Ética de la APF”, finalizó la institución.