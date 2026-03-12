Selección: Duelos premundialistas, examen para los nuevos

Si bien la lista de convocados aún no fue definida por el seleccionador Gustavo Alfaro, entre los reservados se encuentran el volante brasiguayo Mauricio Prado (Palmeiras), Gustavo Caballero (Portsmouth), José María Canale (Lanús), Alexandro Maidana (Talleres), Alcides Benítez (Belgrano), Gastón Olveira (Olimpia), Santiago Rojas (Nacional), Alexis Cañete (Nacional), Alan Benítez (Libertad) y Cléver Ferreira Ñamandú (Atlético Tucumán).

Lea más: Árbitros para la décima ronda del Apertura

Esto no significa que todos sean llamados; algunos podrán llegar y otros esperar su momento.

El viernes 27, la Albirroja medirá fuerzas contra Grecia, en Atenas (16:00 de nuestro país), mientras que el martes 31 jugará con Marruecos, en Lens, Francia (15:00).

Paraguay integra el Grupo D de la Copa del Mundo norteamericana 2026, en la que jugará el viernes 12 de junio contra Estados Unidos, en Inglewood; el sábado 20 frente al clasificado del repechaje europeo (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo) y el jueves 25 frente a Australia. Estos duelos serán en Santa Clara.