Los jueces elegidos para la décima fecha del torneo Apertura 2026

El conjunto decano, que frecuenta el gramado del Defensores del Chaco para sus duelos de local, retornará este fin de semana al coliseo de Sajonia. Sin embargo, en esta ocasión lo hará bajo el rol de visitante, dado que el Recoleta FC ejercerá la localía administrativa. Para este compromiso, la autoridad principal en el campo será Derlis López, mientras que la responsabilidad de la revisión tecnológica en el VAR recaerá sobre Carlos Figueredo.

Cerro Porteño, el otro gigante del balompié nacional y actual perseguidor más cercano del único puntero de la clasificación, también tendrá actividad el sábado. El “Ciclón” de Barrio Obrero saltará al campo en el segundo turno para enfrentar al Sportivo Trinidense en La Nueva Olla. La conducción de este encuentro estará a cargo del árbitro David Ojeda, quien contará con el apoyo técnico de José Natael Méndez desde la cabina del VAR.

Los partidos de mañana

Sportivo Luqueño vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 18:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Juan Mendoza y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Zulma Quiñónez.

Sportivo 2 de Mayo vs. Libertad

Estadio: Río Parapití.

Hora: 20:30.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Guido Miranda y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Giancarlos Juliadoza.

AVAR: José Cuevas.

Cartelera de sábado

Recoleta FC vs. Olimpia

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 18:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Carmelo Candia y José Mercado.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Milcíades Saldívar.

Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense

Estadio: La Nueva Olla.

Hora: 20:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Eduardo Britos y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: José Natael Méndez.

AVAR: Luis Onieva.

Domingo se completa la ronda

Nacional vs. Rubio Ñu

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 18:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Roberto Cañete y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: José Armoa.

AVAR: José Cuevas.

Sportivo Ameliano vs. Guaraní

Estadio: La Fortaleza del Pikysyry

Hora: 20:30.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Luis Onieva y Derlys González.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: Eduardo Cardozo.