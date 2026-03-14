Apertura #10: Acción en Asunción y Villeta

Nacional y Rubio Ñu medirán fuerzas en el estadio Arsenio Erico, a las 18:30.

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En segundo turno, Sportivo Ameliano y Guaraní lidiarán en La Fortaleza del Pikysyry (en la compañía Naranjaisy), a partir de las 20:30.

En la Visera, la Academia intentará cortar la seguidilla de empates para escalar en la clasificación. Para ganar, deberá emplearse a fondo contra el Laureado, cuya positiva secuencia de tres triunfos seguidos se vio cortada con la caída en casa contra el 2 de Mayo.

Ubicada en la zona roja del descenso, la V azulada debe imponerse contra el Cacique para darle alcance al Sportivo Luqueño, que viene de igualar con San Lorenzo, que se encuentra hundido en el promedio al cosechar solo tres puntos de 30 posibles.

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El Cacique cuenta con los retornos del volante central argentino Agustín Manzur y el mediocampista ofensivo Derlis Rodríguez.

La preocupación del técnico aurinegro, Víctor Bernay, no pasa por la generación de juego, sino en la resolución de las acciones generadas.

Undécima fecha, entre semana. La ronda de cierre de la primera rueda se cumplirá entre el martes y el jueves próximos, de acuerdo a la siguiente cartelera:

Martes 17, 18:30: San Lorenzo-2 de Mayo, en el Gunther Vogel. 20:30: Olimpia-Luqueño, en el Defensores del Chaco.

Miércoles 18, 18:30: Rubio Ñu-Cerro Porteño, en La Arboleda. 20:30: Libertad-Nacional, en La Huerta, y Guaraní-Recoleta, en el Erico Galeano.

Jueves 19, 20:00: Trinidense-Ameliano, en el Martín Torres.