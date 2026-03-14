El reporte médico de Olimpia previo al duelo ante Recoleta FC

La sanidad franjeada oficializó siete bajas que alteran tanto a la base como a las alternativas. La ausencia de nombres que habitualmente componen el once titular como Bryan Bentaberry e Iván Leguizamón representa un golpe a la planificación. A ellos se suman Aníbal Chalá y Franco Alfonso, piezas que venían otorgando variantes, obligando ahora a una reingeniería de emergencia para evitar otro paso en falso.

Los casos de Derlis González y Lucas Morales, quienes atraviesan procesos de rehabilitación de larga duración y el club evita dar una fecha estimativa para su regreso. Esta falta de pronóstico deja al Decano aún sin uno de los referentes de su plantel y de una pieza de consideración en la retaguardia por tiempo indefinido.

Entre las novedades médicas destaca la situación del portero uruguayo Sebastián Lentinelly. En un hecho llamativo, el guardameta ingresa a la lista de lesionados por una fatiga muscular en el bíceps femoral derecho sin siquiera haber sumado sus primeros minutos oficiales con la camiseta franjeada, lo que termina por dejar a Gastón Olveira sin su reemplazante inmediato.

El reporte médico presentado por Olimpia

Sebastián Lentinelly: el atleta presenta una fatiga muscular en el bíceps femoral derecho. Realiza tratamiento fisiokinesico con evolución favorable. Trabaja de manera diferenciada.

Bryan Bentaberry: el atleta presenta una fatiga muscular en el bíceps femoral derecho. Al igual que Lentinelly, lleva a cabo un tratamiento fisiokinesico con evolución favorable. También activa de forma diferenciada.

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Iván Leguizamón: el atleta presenta una fatiga muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha. Realiza tratamiento fisiokinesico con evolución favorable. Trabaja de manera diferenciada y progresiva para su retorno.

Franco Alfonso: el atleta presenta sinovitis en la rodilla derecha. Lleva a cabo un tratamiento médico fisiokinesico, trabajando de manera diferenciada.

Aníbal Chalá: el atleta presenta una lesión muscular en el aductor mayor del muslo derecho. Realiza un tratamiento fisiokinesico, trabajando de forma diferenciada y evolucionando progresivamente para su retorno.

Derlis González: el atleta, posterior a su intervención quirúrgica en la rodilla derecha, realiza trabajos progresivos de campo con esquema de rehabilitación específico para su retorno.

Lucas Morales: el atleta, posterior a su cirugía abdominal de hernia inguinal, evoluciona de manera favorable. Trabaja diferenciado con aspectos progresivos para su regreso.