Fútbol
14 de marzo de 2026 - 17:34

El reporte médico de Olimpia previo al duelo ante Recoleta FC

El portero de Olimpia, Carlos Sebastián Lentinelly Villavicencio (28 años), quien aún no logra sumar minutos por el gran presente de Gastón Olveira, el guardameta titular.
El portero de Olimpia, Carlos Sebastián Lentinelly Villavicencio (28 años), quien aún no logra sumar minutos por el gran presente de Gastón Olveira, el guardameta titular.

El Olimpia de Pablo “Vitamina” Sánchez llega a la cita de esta tarde frente a a Recoleta FC en el Defensores del Chaco con el liderato bajo el brazo, pero con algunos integrantes del plantel bajo cuidado médico. El último informe médico emitido por la institución confirma que el desgaste de la temporada 2026 comienza a pasar factura a su plantilla.

Por ABC Color

La sanidad franjeada oficializó siete bajas que alteran tanto a la base como a las alternativas. La ausencia de nombres que habitualmente componen el once titular como Bryan Bentaberry e Iván Leguizamón representa un golpe a la planificación. A ellos se suman Aníbal Chalá y Franco Alfonso, piezas que venían otorgando variantes, obligando ahora a una reingeniería de emergencia para evitar otro paso en falso.

Los casos de Derlis González y Lucas Morales, quienes atraviesan procesos de rehabilitación de larga duración y el club evita dar una fecha estimativa para su regreso. Esta falta de pronóstico deja al Decano aún sin uno de los referentes de su plantel y de una pieza de consideración en la retaguardia por tiempo indefinido.

Entre las novedades médicas destaca la situación del portero uruguayo Sebastián Lentinelly. En un hecho llamativo, el guardameta ingresa a la lista de lesionados por una fatiga muscular en el bíceps femoral derecho sin siquiera haber sumado sus primeros minutos oficiales con la camiseta franjeada, lo que termina por dejar a Gastón Olveira sin su reemplazante inmediato.

El reporte médico presentado por Olimpia

Sebastián Lentinelly: el atleta presenta una fatiga muscular en el bíceps femoral derecho. Realiza tratamiento fisiokinesico con evolución favorable. Trabaja de manera diferenciada.

Bryan Bentaberry: el atleta presenta una fatiga muscular en el bíceps femoral derecho. Al igual que Lentinelly, lleva a cabo un tratamiento fisiokinesico con evolución favorable. También activa de forma diferenciada.

Iván Leguizamón: el atleta presenta una fatiga muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha. Realiza tratamiento fisiokinesico con evolución favorable. Trabaja de manera diferenciada y progresiva para su retorno.

Franco Alfonso: el atleta presenta sinovitis en la rodilla derecha. Lleva a cabo un tratamiento médico fisiokinesico, trabajando de manera diferenciada.

Aníbal Chalá: el atleta presenta una lesión muscular en el aductor mayor del muslo derecho. Realiza un tratamiento fisiokinesico, trabajando de forma diferenciada y evolucionando progresivamente para su retorno.

Derlis González: el atleta, posterior a su intervención quirúrgica en la rodilla derecha, realiza trabajos progresivos de campo con esquema de rehabilitación específico para su retorno.

Lucas Morales: el atleta, posterior a su cirugía abdominal de hernia inguinal, evoluciona de manera favorable. Trabaja diferenciado con aspectos progresivos para su regreso.