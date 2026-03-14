Olimpia y el objetivo de regresar al triunfo en el torneo Apertura

Olimpia visita hoy a Recoleta FC en el tercer partido del capítulo 10 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Canario y el Decano juegan el primer duelo del sábado: a las 18:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. Dirige Derlis López con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Recoleta y la oportunidad de escalar en la tabla

Recoleta FC busca un reencuentro con la victoria después de tres cotejos consecutivos sin ganar en el campeonato. El Canario de Jorge González, el otro representante de la Primera División de Paraguay en la Copa Sudamericana 2026, tiene la oportunidad de ascender al cuarto puesto de la clasificación: actualmente es quinto con 13 puntos, 1 menos que Libertad y 3 que Nacional.

Olimpia y el deseo de regresar a la victoria

Olimpia quiere retornar a la senda del triunfo después de cortar la racha en la ronda anterior. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, que el jueves conocerá a los rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, había igualado 1-1 con el último de la tabla, San Lorenzo. De todas maneras, el Franjeado continúa invicto y en la punta: suma 21 y lidera con 4 unidades de ventaja.

La formación de Recoleta FC vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Nelson Ferreira; Claudio Figueredo, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Pedro Ríos; Wilfrido Báez, Juan Franco, Claudio Garay, José Espínola; Aldo González y Kevin Parzajuk.

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La formación de Olimpia vs. Recoleta FC en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Juan Alfaro, Richard Ortiz, Hugo Quintana; Rubén Lezcano, Eduardo Delmás y Adrián Alcaraz.