Fútbol
14 de marzo de 2026 - 10:14

Cerro Porteño, esperar y luego, por la cuarta victoria seguida

Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sportivo Trinidense por la fecha 10 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón y el Triki juegan a las 20:30, hora de nuestro país, en La Nueva Olla de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Por ABC Color

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sportivo Trinidense por la fecha 10 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Ciclón y el Triki juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción. Conduce David Ojeda con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Lea más: A qué hora juega hoy Cerro vs. Trinidense y dónde ver en vivo

Cerro Porteño, por la cuarta victoria consecutiva

Cerro Porteño quiere encadenar el cuarto triunfo al hilo y poder recortar la diferencia de puntos con Olimpia. El Ciclón de Jorge Bava, que el jueves conoce a los rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, suma tres victorias y está a 4 unidades de la cima. En esta ronda, el Azulgrana juega después de la visita del Decano a Recoleta FC.

Sportivo Trinidense quiere cortar la mala racha

Sportivo Trinidense busca finalizar la mala racha. El Triki de José Arrúa ganó por última vez en la quinta ronda (1-0 vs. Libertad) y desde entonces, empató 3 y perdió 2, incluyendo la derrota 1-0 ante Olimpia en la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026. Los del Barrio Santísima Trinidad marchan octavo con 11 puntos, a 10 del líder.

La formación de Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Alexis Martin Arias; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Matías Pére4z, Marcelo Chaparro; César Bobadilla, Jorge Morel, Fabrizio Peralta; Cecilio Domínguez, Ignacio Aliseda y Jonatan Torres.

Lea más: Olimpia y el objetivo de regresar al triunfo en el torneo Apertura

La formación de Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Matías Dufour; César Benítez o Armando Ruiz Díaz, Agustin da Silveira, Bruno Valdez, Diego Melgarejo; Pedro Zarza, Luis de la Cruz, Nelson Hauto, Nicolás Maná; Néstor Camacho y Clementino González.