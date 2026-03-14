Cerro Porteño, esperar y luego, por la cuarta victoria seguida

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sportivo Trinidense por la fecha 10 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Ciclón y el Triki juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción. Conduce David Ojeda con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Cerro Porteño, por la cuarta victoria consecutiva

Cerro Porteño quiere encadenar el cuarto triunfo al hilo y poder recortar la diferencia de puntos con Olimpia. El Ciclón de Jorge Bava, que el jueves conoce a los rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, suma tres victorias y está a 4 unidades de la cima. En esta ronda, el Azulgrana juega después de la visita del Decano a Recoleta FC.

Sportivo Trinidense quiere cortar la mala racha

Sportivo Trinidense busca finalizar la mala racha. El Triki de José Arrúa ganó por última vez en la quinta ronda (1-0 vs. Libertad) y desde entonces, empató 3 y perdió 2, incluyendo la derrota 1-0 ante Olimpia en la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026. Los del Barrio Santísima Trinidad marchan octavo con 11 puntos, a 10 del líder.

La formación de Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Alexis Martin Arias; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Matías Pére4z, Marcelo Chaparro; César Bobadilla, Jorge Morel, Fabrizio Peralta; Cecilio Domínguez, Ignacio Aliseda y Jonatan Torres.

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La formación de Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Matías Dufour; César Benítez o Armando Ruiz Díaz, Agustin da Silveira, Bruno Valdez, Diego Melgarejo; Pedro Zarza, Luis de la Cruz, Nelson Hauto, Nicolás Maná; Néstor Camacho y Clementino González.