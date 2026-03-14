Video: Los goles del triunfo 2-0 de Libertad frente a 2 de Mayo

Libertad superó 2-0 a 2 de Mayo en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero en el segundo partido de la fecha 10 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Gumarelo celebró en el Departamento de Amambay el tercer triunfo seguido y el cuarto en el campeonato: Federico Carrizo de cabeza, a los 3 minutos, y Lorenzo Melgarejo con un remate cruzado, a los 90+2′, convirtieron para los dirigidos por Francisco Arce, que suman 14 puntos y momentáneamente ocupan el cuarto lugar.

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Los goles de 2 de Mayo 0-2 Libertad

⚽️¡GOL DEL PACHI! Federico Carrizo rompió el cero en la terraza del país.



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