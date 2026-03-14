Fútbol
14 de marzo de 2026 - 10:37

Video: Los goles del triunfo 2-0 de Libertad frente a 2 de Mayo

Lorenzo Melgarejo, futbolista de Libertad, celebra un gol en el partido frente a 2 de Mayo por la fecha 10 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapiti, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
Lorenzo Melgarejo, futbolista de Libertad, celebra un gol en el partido frente a 2 de Mayo por la fecha 10 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapiti, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.@Libertad_Guma

Libertad derrotó 2-0 a 2 de Mayo y encadenó la tercera victoria seguida en el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.

Por ABC Color

Libertad superó 2-0 a 2 de Mayo en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero en el segundo partido de la fecha 10 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Gumarelo celebró en el Departamento de Amambay el tercer triunfo seguido y el cuarto en el campeonato: Federico Carrizo de cabeza, a los 3 minutos, y Lorenzo Melgarejo con un remate cruzado, a los 90+2′, convirtieron para los dirigidos por Francisco Arce, que suman 14 puntos y momentáneamente ocupan el cuarto lugar.

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Los goles de 2 de Mayo 0-2 Libertad