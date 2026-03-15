Nacional 1-Rubio Ñu 0: Sacudida académica

Tarea facilitada por el rival

Con un dispositivo conservador, Rubio Ñu era una invitación al ataque. Para Nacional, la cuestión era articular bien los ataques para romper el cero, porque la diferencia en juego se vio desde el arranque, por iniciativa local y porque los albiverdes se regalaron con el planteamiento.

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Josué Colmán en dos ocasiones, Prieto, Hugo Adrián Benítez y Meza, tuvieron oportunidades para anotar. Muchas aproximaciones contra la casi nula respuesta del Laureado, que tuvo un remate lánguido de media distancia de Cardozo Lucena que complicó al Kili Rojas, al que se le fue el balón al córner.

Pese a tener la bandeja servida para ganar, la Academia tuvo complicaciones en la última línea. Como Rubio Ñu no le creaba inconvenientes, su propios zagueros generaban cierto peligro con errores no forzados.

El 73 por ciento de manejo del balón con el que se cerró la primera etapa fue una fiel demostración de la superioridad tricolor, no reflejada en el marcador.

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Gustavo Morínigo alistó a Willy Mendieta como falso 9. Un talentoso que no está para las corridas. Los demás, del mediocampo para atrás. Por ese motivo reemplazó al chico Cardozo para incluir a Roldán en plena fracción inicial, para presentar un dibujo algo más normal.

La complementaria tuvo el mismo desarrollo, aunque con los cambios, el Laureado ocupó mejor la cancha y dio la sensación que algo podía hacer arriba. Lo más peligroso fue un zurdazo de Leguizamón bloqueado por Rojas. Los intentos tricolores resultaron infructuosos, hasta que un envío flotado por Cañete fue aprovechado por Danilo Santacruz para anotar de cabeza. Error de cobertura Pedro Álvarez y salida en falso del arquero Frágueda.

Recién al recibir el gol, salió Rubio Ñu, a la desesperada. Jugó como si su adversario fuese el Bayern Múnich y así le fue.