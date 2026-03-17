Apertura #11: Ciclón, peligro para La Arboleda

Rubio Ñu y Cerro Porteño lidiarán en Santísima Trinidad, a las 18:30, por la undécima fecha del Apertura 2026.

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Los dos juegos siguientes se desarrollarán de manera simultánea, a las 20:30.

En La Huerta del barrio Las Mercedes, el ascendente Libertad recibirá a Nacional, en un atrayente duelo entre equipos que ganaron en la ronda anterior y que desean continuar por la senda victoriosa.

El estadio del Deportivo Capiatá albergará el duelo entre aurinegros. Guaraní oficiará de local contra el siempre peligroso Recoleta FC. El Cacique contará con la conducción interina de Claudio David Vargas, tras la destitución de Víctor Bernay. Si el equipo legendario alcanza un alto rendimiento y sobre todo, un resultado satisfactorio, no podría descartarse que el técnico provisorio siga y se convierta en fijo, aunque las autoridades buscan el entrenador ideal con el objetivo de enderezar el rumbo.

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Para el Ciclón, el triunfo en un terreno complicado es clave en su carrera por el título, encabezada por su tradicional rival, Olimpia.

El Laureado venía bien hasta que las caídas sufridas en las dos últimas fechas hicieron que su promedio se desplomara, por lo que el peligro del descenso está latente. Además, necesita modificar su planteamiento conservador.