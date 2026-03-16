Fútbol
16 de marzo de 2026 - 17:34

Juan Gabriel, en Olimpia-Luqueño

El árbitro Juan Gabriel Benítez señala penal a favor de Cerro Porteño en el superclásico frente a Olimpia por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Paraguay.
Juan Gabriel Benítez dirigirá el partido entre Olimpia y Sportivo Luqueño, a disputarse este martes, en Sajonia.Arsenio Acuña, ABC Color

El mundialista Juan Gabriel Benítez arbitrará este martes el partido entre Olimpia y Sportivo Luqueño, en el capitalino barrio Sajonia, en el arranque de la decimoprimera fecha del campeonato Apertura, liderado por el Decano de nuestro fútbol.

Por ABC Color

El undécimo capítulo del Apertura 2026 se desarrollará entre el martes y el jueves. Las autoridades designadas para los seis enfrentamientos que comprenden la ronda son las siguientes:

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Martes

Sportivo San Lorenzo vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: Gunther Vogel.

Hora: 18:30.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Roberto Cañete y Derlys González.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: José Cuevas.

Olimpia vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 20:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: José Rodrigo Armoa.

AVAR: Milciades Saldívar.

Miércoles

Rubio Ñu vs. Cerro Porteño

Estadio: Defensores del Chaco (a confirmar).

Hora: 18:30.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: José Cuevas y José Mercado.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Luis Onieva.

Guaraní vs. Recoleta FC

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 20:30.

Árbitro: José Natanael Méndez

Asistentes: Julio Aranda y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Zulma Quiñónez.

Libertad vs. Nacional

Estadio: La Huerta.

Hora: 20:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Eduardo Britos y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Derlis López.

AVAR: Christian Sosa.

Jueves

Sportivo Trinidense vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Martín Torres.

Hora: 20:00.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Carmelo Candia y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Juan Gabriel Benítez.

AVAR: Milciades Saldívar.