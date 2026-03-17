Cerro Porteño sigue liderando en la Reserva, al cierre de la décima fecha

El conjunto dirigido por Gustavo Cañete supo hacer valer la localía en el Parque Azulgrana en Ypané, en un partido cargado de emociones. Los goles para la victoria azulgrana llegaron por intermedio de Édgar Bobadilla (19′), Freddy Noguera (65′), Ricardo Marecos (86′) y Tobías Portillo (90′+3′). Por el lado de la visita, Dantes Duarte (51′) y Denis Acosta (76′) descontaron para el “Triqui”, que dio pelea hasta los minutos finales.

Por su parte, el inmediato perseguidor del “Ciclón”, Libertad, cumplió con creces su expedición a la “Terraza del País”. El Gumarelo goleó a domicilio al Sportivo 2 de Mayo con una contundente primera etapa, asegurando los tres puntos gracias a las anotaciones de Rodrigo Villalba (25′), Estifen Díaz (39′) y Óscar Acuña (44′). Con este triunfo, el equipo repollero se mantiene al acecho del liderato, esperando un traspié del puntero.

Cerro Porteño 4-2 Sportivo Trinidense

Estadio: Parque Azulgrana (Ypané). Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Paulo López y Sandro Romero.

Cerro Porteño: Kevin Vargas; Christian Riquelme, Julio Santacruz, Tobías Marecos y Rolando Mongelós; Tobías Portillo, Nelson Eliseche (66′ Julio Montiel), Aarón Bobadilla (78′ Enzo Céspedes) y Édgar Bobadilla (66′ Ricardo Marecos); Freddy Noguera (78′ Júnior Fariña) y Luis Olmedo (66′ César Arias). D.T.: Gustavo Cañete.

Sportivo Trinidense: Alessandro Alfonso; Cristian Rodas (72′ Pedro Bogado), Denis Acosta, Franco Ortellado y Sebastián Villamayor (60′ Alejandro Riquelme); Dantes Duarte, Álvaro Lugo, Ronald Candado y Thiago Báez (60′ Arturo Armoa); Juan Benítez (75′ Gastón Salinas) y Leandro Lezcano (72′ Mauricio González). D.T.: Hugo Viveros.

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Goles: 19′ Édgar Bobadilla, 65′ Freddy Noguera, 86′ Ricardo Marecos, 90′+3′ Tobías Portillo (CCP); 51′ Dantes Duarte, 76′ Denis Acosta (ST). Amonestados: 5′ Julio Santacruz, 58′ Édgar Bobadilla (CCP); 9′ Juan Benítez, 56′ Sebastián Villamayor, 58′ Thiago Báez (ST). Expulsado: 83′ Gastón Salinas (ST).

Los otros resultados de la fecha

Estadio Río Parapití: Sportivo 2 de Mayo 0-3 Libertad. Goles: 25′ Rodrigo Villalba, 39′ Estifen Díaz y 44′ Óscar Acuña (L).

Estadio Ricardo Gregor: Recoleta FC 2-2 Olimpia. Goles: 5′ Héctor López, 50′ (p) Ronal Domínguez (R); 65′ (p) Braian González, 80′ Iván Alarcón (O).

Estadio Pablo Patricio Bogarín: Sportivo Ameliano 1-1 Guaraní. Goles: 57′ Alfredo Benítez (A); 45′+1′ Martín Maldonado (G).

Estadio Arsenio Erico: Nacional 3-1 Rubio Ñu. Goles: 45′+2′ Ricardo Bernal, 55′ y 80′ Franco Pelozo (N); 74′ Maykol Méndez (RÑ).

Estadio Complejo Oceánico: Sportivo Luqueño 2-1 Sportivo San Lorenzo. Goles: 24′ Arli Martínez y 67′ Leandro Espínola (SL); 18′ Ezequiel Aquino (SSL).

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol