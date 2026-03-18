Libertad 2-Nacional 1: El Guma es cosa seria

Con jerarquía y un toque de suspenso

El partido tuvo un arranque impensado. El duelo de casa parecía Nacional, por su mejor desempeño. Dinamismo, recuperación rápida de la pelota y avances por las bandas. A Libertad le costó arrancar.

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La misión tricolor era sacar jugo a este buen momento, más contra un rival de jerarquía que demostró que no necesita mucho para dañar, al contar con atletas que marcan la diferencia.

El viento favorable académico se fue apagando. La primera alerta para el portero Kili Rojas se dio a la media hora tras un pase quirúrgico del Pachi Carrizo para el control y definición de Alan Rodríguez. El VAR detectó que el lateral-volante estaba adelantado.

Nacional tenía que seguir con el desempeño ofensivo, pero también ajustar los cinturones en defensa. El gran artífice del gol que sí subió al marcador fue el joven Fretes, quien le madrugó a Ramírez (como se dice, más lento que patada de astronauta) y asistió a Lorenzo Melgarejo, que con una maniobra dejó fuera de acción al chico Coronel para establecer el 1-0.

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Con la ventaja, el Guma demostró una imagen distinta, mejorada, con mayor justeza en los pases y un desenvolvimiento colectivo que no se vio en los tramos iniciales, en los que tuvo una cantidad de errores superior a la normal.

Con los cambios para la reanudación quedó evidenciada la capacidad de los técnicos. Francisco Arce consolidó su equipo, mientras que Felipe Giménez descompensó su elenco con las variantes, tratando de potenciar su delantera. Entre un profesional y otro, casi no existe equivalencia.

Un penal tecnológico cometido por el improvisado lateral Prieto sobre a Alan Benítez fue concretado por Melgarejo, con potente disparo centrado. Los repolleros liquidaron prácticamente el expediente, aunque el descuento llegó sobre el final luego de un servicio aéreo de Santacruz y el cabezazo de Valdez. Los instantes finales fueron de sufrimiento para Libertad, que está para dar pelea. Su irrupción ganadora en el siglo XXI potenció nuestro fútbol y quebró con la monotonía de la conquista de los grandes.